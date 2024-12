L’hommage d’Abdoulaye Doucouré à Goodison Park

Un hommage venu du cœur.

Présent sous les couleurs des Toffees depuis septembre 2020, Abdoulaye Doucouré n’a pas oublié ce qui fait qu’on aime un club : un blason, un maillot, des fans et aussi un stade. Alors que Goodison Park, le mythique stade d’Everton depuis 1892, va bientôt disparaître pour laisser place à l’Everton Stadium dans les prochaines semaines, le natif de Meulan-en-Yvelines va regretter cet endroit, comme il le confie dans son carnet de bord publié dans L’Équipe : « Ça fait mal de savoir que ce stade n’existera plus dans quelques mois. Tous les joueurs qui viennent ici savent que c’est une ambiance particulière. Moi, je serai toujours un peu nostalgique. Même si c’est un stade très vieux. Nous, dans notre vestiaire, quand vous arrivez, il fait froid. Il n’y a pas de chauffage. Parfois, on se gèle. Mais quand tu es à l’intérieur, tu sens le stade vivre, bouger, vibrer. Tu entends tout, les supporters crier, chanter, rigoler. Et quand tu arrives sur la pelouse, tu as tout de suite envie de jouer, avec les supporters très proches du jeu. Ce stade va me manquer. En plus, il était à moins d’un kilomètre d’Anfield. Tout cela contribuait à sa beauté. C’est vrai que le nouveau stade est magnifique, mais il n’aura pas le charme de Goodison Park. »

Oui, ça fait du bien d’entendre des joueurs partager la même vision que nous.

