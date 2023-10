Un membre du staff zimbabwéen accusé de harcèlement sexuel

C’est partout pareil.

L’affaire débute il y a trois jours à la suite d’un article de Melody Gwenyambira, dans lequel elle révèle qu’un membre du staff de l’équipe nationale féminine du Zimbabwe est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes membres de l’équipe technique. Cela aurait débuté par des demandes inappropriées, où il aurait proposé à plusieurs femmes de le rejoindre dans sa chambre, avant de demander des faveurs sexuelles.

Selon une source, une femme membre de l’équipe technique aurait quitté une réunion en pleurs après avoir été harcelée verbalement et humiliée. Ce jeudi, la Fédération zimbabwéenne de football (Zifa) a publié un communiqué dans lequel elle rapporte avoir reçu des signalements de comportement inapproprié envers plusieurs femmes membres du staff de l’équipe nationale. Une enquête indépendante est en cours pour déterminer les accusations dont il est question, et l’équipe nationale, actuellement en Afrique du Sud, est accompagnée d’un agent de protection.

The following statement has been released on alleged misconduct in the senior women team camp. pic.twitter.com/PJuvRj7zu4

— Zimbabwe Football Association (@online_zifa) October 12, 2023