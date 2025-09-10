Vincent Labrune doit-il craindre pour son poste lors de l’assemblée générale de la LFP ?

Bloquons tout (à la LFP) !

La Ligue de football professionnel (LFP) organise ce mercredi une assemblée générale à distance, dans le but d’élire trois nouveaux membres pour son conseil d’administration après les départs de Damien Comolli (ex-Toulouse parti à la Juventus), Jean-Pierre Rivère (ex-Nice) et Jean-Pierre Caillot (dont le Stade de Reims a été relégué en Ligue 2). Un vote tenu dans un contexte de fronde envers Vincent Labrune, menée par les présidents lensois Joseph Oughourlian et marseillais Frank McCourt. « La gouvernance est opaque et inefficace et son management absent », dénonçait ces derniers jours l’Américain dans une interview croisée pour Le Figaro.

Le départ de Labrune soumis à une longue procédure

L’élection de ce mercredi peut-elle remettre en cause le poste du président réélu en septembre 2024 ? Pas si simple. Cela dépendra notamment des trois candidats qui seront élus. Parmi eux, le président du Havre Jean-Michel Roussier a déjà affirmé à plusieurs reprises son opposition à la gouvernance de Vincent Labrune. Les trois autres prétendants sont Fabrice Bocquet (Nice), Loïc Féry (Lorient) et Waldemar Kita (Nantes). Leur position sur le sujet reste plus floue.

S’il peut donner une tendance, ce vote ne décidera donc en aucun cas de l’avenir de Vincent Labrune. Un départ en plein mandat serait en effet soumis à une longue procédure. Il faudrait d’abord que 33% de l’assemblée générale vote en faveur de l’organisation d’une assemblée générale spéciale sur la question. Et qu’ensuite, la majorité absolue se prononce pour sa destitution lors de cette dernière. Un processus au long cours, qui ne trouvera quoi qu’il arrive pas son épilogue ce mercredi.

Rendez-vous donc au prochain épisode.

Marcus Thuram, un désert qui le dessert