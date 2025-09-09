S’abonner au mag
Après la rétrogradation, l’AC Ajaccio plonge dans la tourmente judiciaire

Un case de plus dans le bingo des galères.

Relégué sportivement en Régional 2 et placé en liquidation judiciaire fin août, l’AC Ajaccio s’enfonce un peu plus dans la tourmente. Comme si la chute ne suffisait pas, le club corse est désormais visé par deux enquêtes judiciaires ouvertes pour « extorsion », « escroquerie », « faux et usage de faux », comme précisé ce mardi par le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, à l’AFP.

Des plaintes de la FFF et des dirigeants

Selon le Parquet, ces procédures trouvent leur origine dans les difficultés financières du club et ont été déclenchées par plusieurs notes d’information ainsi que deux plaintes, l’une déposée par la Fédération Française de Football, l’autre par les dirigeants eux-mêmes. Le dossier est désormais entre les mains de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et du Groupement interministériel de recherche (GIR) de Corse-du-Sud.

Sacrées recrues.

Benjamin André, Rémy Cabella et Vincent Marchetti parmi les nouveaux membres du bureau de l’AC Ajaccio

SF

