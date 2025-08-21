En liquidation judiciaire, l’AC Ajaccio peut dire adieu à la N3

La descente aux enfers continue.

Après son exclusion des compétitions nationales par la DNCG et le dépôt de bilan prononcé ce lundi, l’AC Ajaccio a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Ajaccio ce mercredi, selon les informations d’Ici Corse et de L’Équipe.

S’ils avaient encore de l’espoir en début de semaine, ce qui reste de la direction du club corse a abandonné l’idée d’évoluer en National 3 la saison prochaine. L’association désormais en charge du club devrait tenter d’intégrer de l’équipe réserve et l’équipe de jeunes au championnat régional. Reste à savoir à quel échelon on pourra voir évoluer l’AC Ajaccio la saison prochaine.

Le foot corse perd un de ses repères.

L'AC Ajaccio dépose le bilan