Kingsley Coman n’a jamais joué un match en intégralité avec les Bleus

Coman il a fait son compte ?

L’éternel couteau suisse de Didier Deschamps Kingsley Coman a débloqué une nouvelle statistique pour sa page Wikipédia ce mardi soir face à l’Islande. Entré en jeu à la 63e minute, l’attaquant d’Al-Nassr est devenu le premier joueur de l’histoire des Bleus à ne disputer aucune de ses 59 sélections en intégralité.

Dix mois sans une nuitée à Clairefontaine

Appelé de dernière minute par DD pour ce deuxième match de qualification à la Coupe du monde à la suite des blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, l’ancien bourreau du PSG a une nouvelle fois réalisé l’aller-retour terrain banc de touche. Pour rappel, Coman n’avait plus été sélectionné en équipe de France depuis novembre 2024.

À l’époque, il avait seulement joué 20 minutes contre Israël…

Les notes de France-Islande

MBC

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

