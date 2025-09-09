S’abonner au mag
Kylian Mbappé devient le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus

Le Kyk’s en route vers le record.

Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé s’est chargé ce mardi soir de remettre l’équipe de France à hauteur de l’Islande (1-1 à la mi-temps), en transformant le penalty égalisateur provoqué quelques secondes plus tôt par Marcus Thuram. Avec ce 52e but avec l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid dépasse officiellement Thierry Henry au nombre de pions inscrits avec le maillot frappé du coq, et devient donc le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Mbappé n’est dnc plus qu’à six buts de devenir le meilleur buteur de tous les temps avec la sélection tricolore. À 26 ans et avec de belles années internationales devant lui, le Kyk’s fonce tout droit vers le record d’Olivier Giroud, retraité international depuis un an, dont le compteur est bloqué à 57 réalisations.

Vous lui laissez combien de temps ?

Mbappé dépasse Henry au nombre de buts en EDF : « Il reste encore du boulot »

