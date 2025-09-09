Le stade de Kinshasa rempli à ras bord avant le match contre le Sénégal

Le mardi à Kinshasa, c’est le jour du football.

La République Démocratique du Congo accueille le Sénégal pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 ce mardi à 18 heures. Quatre heures avant le coup d’envoi, le Stade des Martyrs de Kinshasa, 80 000 places, était déjà rempli par les supporters pour ce choc en sommet entre les Léopards et les Lions de la Teranga.

KINSHASA : Le stade des Martyrs déjà plein 4 heures avant le match #RDC - #SENEGAL. Un monde fou se bouscule aux portes d’entrée. pic.twitter.com/ZANoeInTez — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) September 9, 2025

Dans ce groupe B, la RDC détient seulement un point d’avance sur leur adversaire du soir. Une victoire face au Sénégal ce soir et les hommes de Sébastien Desabre prendront une belle option vers la première place de la poule, synonyme de qualification au Mondial 2026. Absent du tournoi depuis 1974 en Allemagne de l’Ouest, la RDC pourrait alors marquer son grand retour dans la compétition.

À l’époque, l’équipe s’appelait encore Zaïre.

