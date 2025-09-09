S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • RDC-Sénégal

Le stade de Kinshasa rempli à ras bord avant le match contre le Sénégal

MBC
Le stade de Kinshasa rempli à ras bord avant le match contre le Sénégal

Le mardi à Kinshasa, c’est le jour du football.

La République Démocratique du Congo accueille le Sénégal pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 ce mardi à 18 heures. Quatre heures avant le coup d’envoi, le Stade des Martyrs de Kinshasa, 80 000 places, était déjà rempli par les supporters pour ce choc en sommet entre les Léopards et les Lions de la Teranga.

Dans ce groupe B, la RDC détient seulement un point d’avance sur leur adversaire du soir. Une victoire face au Sénégal ce soir et les hommes de Sébastien Desabre prendront une belle option vers la première place de la poule, synonyme de qualification au Mondial 2026. Absent du tournoi depuis 1974 en Allemagne de l’Ouest, la RDC pourrait alors marquer son grand retour dans la compétition.

À l’époque, l’équipe s’appelait encore Zaïre.

L’Algérie fait valser le Mozambique, le Sénégal reprend confiance face au Togo

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine