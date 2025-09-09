S’abonner au mag
Le Sénégal renverse la RDC et se rapproche du Mondial

TJ
Le choc de la zone Afrique a tenu toutes ses promesses.

Ce mardi, dans un stade des Martyrs de Kinshasa des grands jours, le Sénégal a complètement renversé la République démocratique du Congo (2-3). Menés 2-0 dès la demi heure de jeu par les locaux, avec les ouvertures du score de Cédric Bakambu et Yoane Wissa, les Lions de la Teranga ont opéré une belle remontada, grâce à Pape Gueye (39e), Nicolas Jackson (53e) puis Pape Matar Sarr (87e) sur le gong.

Avec ce succès, les Sénégalais récupèrent la première place du groupe B à la RDC, dans le cadre des qualifs pour la Coupe du Monde zone Afrique. Les hommes de Pape Thiaw sont très proches d’une qualification pour le Mondial nord-américain, ticket qui pourrait très vite leur revenir en cas de bons résultats contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, lors de la prochaine fenêtre internationale prévue début octobre.

De quoi nous offrir un joli sprint final.

