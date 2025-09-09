S’abonner au mag
Mbappé dépasse Henry au nombre de buts en EDF : « Il reste encore du boulot »

Mbappé dépasse Henry au nombre de buts en EDF : « Il reste encore du boulot »

Une journée de plus de passée, en tout cas.

Buteur sur l’égalisation des Bleus peu avant la pause, Kylian Mbappé est revenu sur la statistique du soir. Avec son penalty transformé, mettant l’équipe de France sur le chemin d’un laborieux succès contre l’Islande (2-1), le capitaine français est devenu le deuxième meilleur buteur des Bleus en dépassant Thierry Henry avec 52 buts en sélection. « Je suis très content, je vais parler de titi car c’est une légende vivante… mais il reste une personne à dépasser donc il reste encore du boulot », a-t-il réagi à TF1 en faisant allusion au recordman Olivier Giroud et ses 57 réalisations, que le Kyk’s pourra dépasser en inscrivant six buts supplémentaires.

« Pas mal d’enseignements à tirer »

Sur la performance collective et ce 2 sur 2 pour commencer la phase éliminatoire, Mbappé est resté humble compte tenu de la victoire française obtenue dans la douleur face à de rugueux islandais. « Il y a pas mal d’enseignements à tirer, ils ne sont pas tous positifs. Ce sont des parties qui sont bonnes à analyser, c’est perfectible mais au niveau comptable c’est parfait. » En effet, la France est désormais seule en tête du groupe D, avant de recevoir l’Azerbaïdjan et de se taper un déplacement glacial en Islande en octobre prochain.

L’occasion pour lui d’approcher encore un peu plus le record de son aîné.

Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »

