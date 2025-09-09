S’abonner au mag
Les notes de France-Islande

Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes

Si ce France-Islande a officiellement débuté avec 3 minutes de retard, en raison de la nomination du nouveau Premier ministre, les Bleus se sont réveillés 45 bonnes minutes à la bourre. Cette fois-ci ça passe, mais attention !

Équipe de France

Mike Maignan

Quelle idée de participer à la ola lancée par le public à 2-1 à la 87e minute… Heureusement que la VAR est passée par là entre-temps pour remettre tout le monde à sa place.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jules Koundé

« En accord avec l’UEFA, le coup d’envoi est décalé à 20h48 en raison de l’actualité nationale. » Franchement, il n’y avait pas besoin de consacrer tout un JT au voile de Jules Koundé. Remplacé par Malo Gusto (60e) après le tirage du loto.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ibrahima Konaté

Une soirée à ramasser les déchets des autres et à envoyer des louches : un match de cantinière.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Dayot Upamecano

On l’avait appelé à « bloquer tout », mais finalement, ça circulait pas mal. Un préavis de grève à la RATP.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Theo Hernández

On se doute qu’il y a plein de bonnes raisons de signer en Arabie saoudite, mais visiblement, ce n’est pas pour acquérir de la jugeote sur les séquences défensives que Theo y est allé.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Aurélien Tchouaméni

Le voir finir tout propre après sa première sortie était un miracle, le voir briller à nouveau quatre jours plus tard l’était tout autant, mais il est rentré au placard avec une belle tache rouge sur le dessus. Des chaussures blanches.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Manu Koné

Un match plutôt moyen qui nous permet d’adresser nos excuses aux Romanisti : Manu Koné a toute sa place à la Roma.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Michael Olise

Si Marcus Thuram pouvait reprendre ses passes décisives comme l’a fait Andri Guðjohnsen… Remplacé par Hugo Ekitike (90e+5), au bon souvenir du Parc.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

Il avait pour seule consigne – en tant que joueur du PSG – de ne pas se blesser. Consigne parfaitement respectée, ce qui lui a donc valu d’être relayé par Kingsley Coman (63e). Pour justifier la note de frais.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kylian Mbappé

Classement des buteurs et classement des passeurs soignés, il devra malheureusement patienter avant de rejoindre Ryan Giggs au classement des coups francs joués comme un lâche : ni l’arbitre ni le direct télé n’ont validé ça.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Marcus Thuram

Comme son père, Marcus Liliánsson est toujours bloqué à deux buts en équipe de France. Remplacé par Adrien Vérosson (70e), sous les sifflets du Parc, forcément.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Islande

Hákon Haraldsson

Il n’était pas loin de créer l’exploit avec ses potes, mais pour ça il aurait fallu Bruno Genesio sur le banc islandais.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sveinn Aron Guðjohnsen

Ses deux jeunes frères Andri et Daníel étaient titulaires à la pointe de l’attaque islandaise. Le premier a même marqué. Lui ? Disparu de la sélection. On ne sait pas de quoi leur père, Eiður, et leur grand-père, Arnór, vont parler dimanche midi autour du poulet mais à la place de Sveinn, on préparerait quelques arguments pour négocier l’héritage.

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Beitir Ólafsson

C’est lui le gardien qui faisait des vidéos ? En tout cas, il a failli mettre les Bleus en boîte. On vous laisse sur ses best saves :

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

