Les notes de France-Islande
Si ce France-Islande a officiellement débuté avec 3 minutes de retard, en raison de la nomination du nouveau Premier ministre, les Bleus se sont réveillés 45 bonnes minutes à la bourre. Cette fois-ci ça passe, mais attention !
Équipe de France
Mike Maignan
Quelle idée de participer à la ola lancée par le public à 2-1 à la 87e minute… Heureusement que la VAR est passée par là entre-temps pour remettre tout le monde à sa place.
Jules Koundé
« En accord avec l’UEFA, le coup d’envoi est décalé à 20h48 en raison de l’actualité nationale. » Franchement, il n’y avait pas besoin de consacrer tout un JT au voile de Jules Koundé. Remplacé par Malo Gusto (60e) après le tirage du loto.
Ibrahima Konaté
Une soirée à ramasser les déchets des autres et à envoyer des louches : un match de cantinière.
Dayot Upamecano
On l’avait appelé à « bloquer tout », mais finalement, ça circulait pas mal. Un préavis de grève à la RATP.
Theo Hernández
On se doute qu’il y a plein de bonnes raisons de signer en Arabie saoudite, mais visiblement, ce n’est pas pour acquérir de la jugeote sur les séquences défensives que Theo y est allé.
Aurélien Tchouaméni
Le voir finir tout propre après sa première sortie était un miracle, le voir briller à nouveau quatre jours plus tard l’était tout autant, mais il est rentré au placard avec une belle tache rouge sur le dessus. Des chaussures blanches.
Manu Koné
Un match plutôt moyen qui nous permet d’adresser nos excuses aux Romanisti : Manu Koné a toute sa place à la Roma.
Michael Olise
Si Marcus Thuram pouvait reprendre ses passes décisives comme l’a fait Andri Guðjohnsen… Remplacé par Hugo Ekitike (90e+5), au bon souvenir du Parc.
Bradley Barcola
Il avait pour seule consigne – en tant que joueur du PSG – de ne pas se blesser. Consigne parfaitement respectée, ce qui lui a donc valu d’être relayé par Kingsley Coman (63e). Pour justifier la note de frais.
Kylian Mbappé
Classement des buteurs et classement des passeurs soignés, il devra malheureusement patienter avant de rejoindre Ryan Giggs au classement des coups francs joués comme un lâche : ni l’arbitre ni le direct télé n’ont validé ça.
Marcus Thuram
Comme son père, Marcus Liliánsson est toujours bloqué à deux buts en équipe de France. Remplacé par Adrien Vérosson (70e), sous les sifflets du Parc, forcément.
Islande
Hákon Haraldsson
Il n’était pas loin de créer l’exploit avec ses potes, mais pour ça il aurait fallu Bruno Genesio sur le banc islandais.
Sveinn Aron Guðjohnsen
Ses deux jeunes frères Andri et Daníel étaient titulaires à la pointe de l’attaque islandaise. Le premier a même marqué. Lui ? Disparu de la sélection. On ne sait pas de quoi leur père, Eiður, et leur grand-père, Arnór, vont parler dimanche midi autour du poulet mais à la place de Sveinn, on préparerait quelques arguments pour négocier l’héritage.
Beitir Ólafsson
C’est lui le gardien qui faisait des vidéos ? En tout cas, il a failli mettre les Bleus en boîte. On vous laisse sur ses best saves :
Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes