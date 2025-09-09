S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Islande

La nomination du nouveau Premier ministre retarde le coup d’envoi de France-Islande... de trois minutes

TJ
La nomination du nouveau Premier ministre retarde le coup d’envoi de France-Islande... de trois minutes

Spoiler : ça ne change absolument rien.

Drôle de situation en avant-match de France-Islande, ce mardi soir au Parc des Princes pour le compte de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du monde. Nomination du nouveau Premier ministre oblige, le coup d’envoi de la rencontre a été décalé de 20h45 à 20h48, pour laisser la priorité à l’actualité nationale et donc laisser les télévisions avoir pleine couverture de cette breaking news.

Prise en accord avec l’UEFA, cette décision n’a étonnamment décalé le coup d’envoi des Bleus que de trois petites minutes. Nommé à Matignon par Emmanuel Macron ce mardi, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu succède à François Bayrou, dont le vote de confiance défavorable devant l’Assemblée nationale a provoqué la démission.

On peut faire pareil avec Gianni Infantino ?

Mbappé dépasse Henry au nombre de buts en EDF : « Il reste encore du boulot »

TJ

