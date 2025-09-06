Kylian Mbappé : le syndrome du sauveur

L'équipe de France a remporté sa première bataille dans cette campagne qualificative pour le Mondial (2-0 en Ukraine) et Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry au classement des buteurs : que demande le peuple ? Le peuple aurait sûrement préféré que tout ça se déroule dans un match complètement abouti, comme le fut la première mi-temps dans laquelle le capitaine s'est montré effacé. Alors comment analyser ce match du Kyks ?

Kylian Mbappé est-il un rabat-joie ? On est en droit de se poser la question, en voyant l’attaquant de l’équipe de France prendre plaisir à couper net la ola que le public ukrainien, exilé en Pologne, entretenait fièrement depuis de longues minutes. Les Bleus prenaient la marée des bleus d’Ukraine depuis le retour des vestiaires – Maignan, son poteau et le crâne d’Ibou Konaté repoussant leurs espoirs d’égalisation -, quand leur capitaine a sorti son lasso pour saisir la longue ouverture d’Aurélien Tchouaméni, effacer le néo-parisien Illya Zabarnyi et coucher Anatoliy Trubin. 2-0, silence à Wrocław, et célébration monocle. « Pour un proche qui a des nouvelles lunettes », dit-il. Surtout, avec ce 51e but inscrit en sélection, le Kyks rejoint Thierry Henry sur la deuxième marche du podium des buteurs, et a désormais dans son viseur Olivier Giroud et ses 57 cachous.

51- Kylian Mbappé a inscrit son 51e but avec la France, égalant ainsi Thierry Henry au rang de second meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 pour Olivier Giroud). Jefe. pic.twitter.com/9FxLNQqGyd — OptaJean (@OptaJean) September 5, 2025

Mais ce but, aussi important soit-il dans l’optique de la qualification des hommes de Didier Deschamps à la prochaine Coupe du monde, symbolise aussi le dilemme dans lequel semble coincé Kylian Mbappé quand il s’agit d’interagir avec le reste de sa troupe. Pour résumer : plus les Bleus brillent collectivement, moins le numéro 10 (aligné en 9) arrive à tirer son épingle du jeu ; et inversement.

Des triangles dans tous les sens, un mouvement perpétuel, une agressivité constante pour alimenter le pressing, la recherche de l’espace, une vraie dynamique de groupe… Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu la machine bleue tourner aussi bien que lors des 45 premières minutes de ce match. 62% de possession de balle, majoritairement utilisée vers l’avant, 9 tirs tentés, aucun subi : le négatif de la copie indigeste rendue en mars en Croatie. « C’était plaisant, comme si on jouait ensemble en club, alors qu’on n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler », se félicitait Bradley Barcola au micro de TF1. Passeur décisif sur l’ouverture du score, l’ailier du PSG a été un vrai détonateur sur son côté, profitant de l’appui constant de Lucas Digne, de la justesse de Michael Olise entre les lignes, de la caisse de Manu Koné pour récupérer le ballon au plus haut et de l’écartement proposé à l’opposé par Désiré Doué (quoiqu’un poil plus emprunté qu’à son habitude). Chef Deschamps était en droit de penser qu’il tenait quelque chose avec cette animation. Sauf qu’au milieu de cette leçon, c’est le délégué de classe qui manquait à l’appel.

Le prince du chaos

S’il n’a pas compté ses efforts – même dans le contre-pressing – Kylian Mbappé semblait à contre-temps dans ce récital. Un comble pour le flûtiste qu’il est. La fluidité des gestes et la pertinence des choix de son partenaire Olise, auteur de l’ouverture du score, contrastaient avec les mouvements saccadés et les passes forcées de son capitaine. Certes, sur le but du Munichois, il attire trois adversaires autour de lui, mais il a longtemps cherché de l’air, engoncé dans la défense ukrainienne. Frustrant : avec un goleador au diapason, le break aurait pu arriver avant la mi-temps. Parce qu’après, le temps fort a laissé place aux tendus. Le remplacement de Désiré Doué, touché au mollet, par Ousmane Dembélé ne peut pas être la seule explication à ce changement de dynamique. Il est vrai que « maîtriser ça coûte beaucoup d’énergie », comme le suggérait Deschamps. Les Ukrainiens en ont mis un peu plus et les Bleus ont perdu du liant, voyant leur bloc équipe plus éclaté que jamais. Le moment où Kylian est sorti de sa boîte, enfin.

🇺🇦Ukraine 0 - 2 France 🇫🇷 #UKRFRA BUUUUUUT ! L'INCROYABLE passe d'Aurélien Tchouaméni.🎯 La MAGNIFIQUE finition de Kylian Mbappé. 🔥 Le match à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/Q7CYyCnmsS — TF1 (@TF1) September 5, 2025

Faut-il y voir une incompatibilité ? Mbappé a besoin d’espace pour s’exprimer, c’est connu. Certains le considèrent même comme le meilleur dans l’exercice du un contre un. Son but en atteste, comme la dernière action du match : une nouvelle accélération vers le but sur une nouvelle ogive de Tchouaméni ponctuée par un piqué… complètement raté. « C’est de la bêtise. C’est beau que si c’est réussi. Il fallait le mettre ou ne pas le faire », reconnaissait-il a posteriori. Mais là était le Kyks. Celui qu’on aime, celui qui gagne. Celui qui électrise un stade d’une course supersonique poussé par l’obsession du but, celui qui prend en main le destin de son équipe pour retourner les situations les plus compromises. Tout le casse-tête de Didier Deschamps réside là : garder la maîtrise du match le plus longtemps possible et faire en sorte que son capitaine puisse aussi en profiter. Histoire de savourer plus que de sauver.

Kylian Mbappé : « Lunaire d'atteindre ce chiffre »