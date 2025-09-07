Quand Thomas Tuchel s'en prend au public anglais

C’est sûr, ce n’est pas le mur jaune.

Ce samedi soir, l’Angleterre assurait l’essentiel au Villa Park de Birmingham en s’imposant contre Andorre (2-0), en qualifications à la Coupe du monde 2026. Pourtant, les supporters anglais n’ont pas été satisfaits du spectacle offert par les leurs, et ont ciblé le jeu proposé par Thomas Tuchel face à un adversaire supposé plus faible. En conférence de presse, le sélectionneur a ainsi rendu la pareille à ces mêmes supporters, en les accusant tout simplement de n’avoir servi à rien : « Nous espérions trouver un public enthousiaste, un public qui nous porterait… Mais bon, c’était très différent de l’atmosphère que l’on peut avoir en Premier League. Les supporters auraient vraiment pu nous embarquer dans leur euphorie, mais non. »

En tête du groupe K, l’Angleterre aura droit à une toute autre ambiance dès mardi au Marakana de Belgrade (20h45), où elle défiera la Serbie, sa poursuivante qui a une journée et cinq points de retard.

Les publics de Premier League ne sont pas non plus les plus chauds.

