Le PSG accroché d’entrée à Lens

TB
  Lens 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Jeudy (84e) pour Lens // Kanjinga (25e) pour le PSG

C’est ce qu’on appelle caler au démarrage.

En déplacement chez le promu lensois pour lancer sa saison de Première Ligue, le PSG a connu un premier couac. Longtemps devant au score, les Parisiennes ont en effet concédé le nul en fin de partie, dans un stade Bollaert ravi du scénario (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les filles désormais entraînées par Paulo Cesar, qui prennent l’avantage grâce à Merveille Kanjinga, buteuse d’un tir croisé à l’issue d’une longue course sur une ouverture de Jennifer Echegini (0-1, 25e).

Après la pause, l’entrée de la recrue Rasheedat Ajibade et la fatigue apparente des Nordistes permettent aux Rouge et Bleu d’augmenter leur mainmise sur la partie, mais Kanjinga ou Florianne Jourde, qui avait déjà envoyé une lourde frappe sur la barre en première période, ne parviennent pas à faire le break. Et le payent à dix minutes du terme sur un centre venu de la droite coupé par Sherly Jeudy pour arracher un nul presque inespéré (1-1, 84e). Pour le plus grand bonheur des plus de 10 000 spectateurs venus assister au premier match de Lens dans l’élite du football féminin français.

Une soirée bien sûr achevée en chanson au pied de la tribune Marek.

Grace Geyoro quitte le PSG dans le cadre d’un transfert record

