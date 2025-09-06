ACTU MERCATO
Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens
Voici venue l’heure des jokers.
Le mercato a beau avoir fermé ses portes, les clubs peuvent encore s’offrir un dernier joker, à condition que le joueur arrive en provenance de l’Hexagone. Mission réussie pour l’AJ Auxerre, qui a annoncé l’arrivée en prêt de Sékou Mara, barré par la concurrence du côté de Strasbourg.
🎬 𝐈𝐫𝐫𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬, 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 2⃣ Épisode bonus : 𝐿𝑒 𝑗𝑜𝑘𝑒𝑟 #TeamAJA #Irréductibles pic.twitter.com/WUPTNHmoMV— AJ Auxerre (@AJA) September 5, 2025
L’occasion pour les Icaunais d’envoyer une petite pique au RC Lens, très frustré de ne pas être parvenu à faire aboutir le dossier Lassine Sinayoko. « J’ai eu un rendez-vous au McDonald’s à Auxerre avec le joueur, il était OK », rageait même ces derniers jours le directeur sportif nordiste Jean-Louis Leca. De quoi donner quelques idées à l’AJA au moment d’annoncer sa nouvelle recrue d’un petit « prêt garanti sans négos au McDo ».
TB