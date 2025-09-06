Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens

Voici venue l’heure des jokers.

Le mercato a beau avoir fermé ses portes, les clubs peuvent encore s’offrir un dernier joker, à condition que le joueur arrive en provenance de l’Hexagone. Mission réussie pour l’AJ Auxerre, qui a annoncé l’arrivée en prêt de Sékou Mara, barré par la concurrence du côté de Strasbourg.

L’occasion pour les Icaunais d’envoyer une petite pique au RC Lens, très frustré de ne pas être parvenu à faire aboutir le dossier Lassine Sinayoko. « J’ai eu un rendez-vous au McDonald’s à Auxerre avec le joueur, il était OK », rageait même ces derniers jours le directeur sportif nordiste Jean-Louis Leca. De quoi donner quelques idées à l’AJA au moment d’annoncer sa nouvelle recrue d’un petit « prêt garanti sans négos au McDo ».

Sacrément polyvalent, ce sponsor.

