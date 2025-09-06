S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens

TB
Auxerre récupère Sékou Mara en prêt&#8230; et chambre le RC Lens

Voici venue l’heure des jokers.

Le mercato a beau avoir fermé ses portes, les clubs peuvent encore s’offrir un dernier joker, à condition que le joueur arrive en provenance de l’Hexagone. Mission réussie pour l’AJ Auxerre, qui a annoncé l’arrivée en prêt de Sékou Mara, barré par la concurrence du côté de Strasbourg.

L’occasion pour les Icaunais d’envoyer une petite pique au RC Lens, très frustré de ne pas être parvenu à faire aboutir le dossier Lassine Sinayoko. « J’ai eu un rendez-vous au McDonald’s à Auxerre avec le joueur, il était OK », rageait même ces derniers jours le directeur sportif nordiste Jean-Louis Leca. De quoi donner quelques idées à l’AJA au moment d’annoncer sa nouvelle recrue d’un petit « prêt garanti sans négos au McDo ».

Sacrément polyvalent, ce sponsor.

Jean-Louis Leca allume les dirigeants auxerrois

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Ukraine-France (0-2)
Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)

Revivez Ukraine-France (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine