Le PSG avait envoyé un courrier à la FFF concernant la situation de Dembélé avant sa blessure

Ils ont tenté de prévenir, pour ne pas avoir à guérir.

Selon les informations de L’Equipe, le PSG avait adressé un courrier à l’attention de la FFF avant le rassemblement de l’équipe de France, inquiet de la situation d’Ousmane Dembélé. Sorti légèrement touché derrière la cuisse gauche à Toulouse, l’attaquant a tout de même été appelé par Didier Deschamps, qui n’a pas hésité à le lancer à la mi-temps contre l’Ukraine… avant de le voir se blesser à l’autre cuisse. Une sale soirée pour les champions d’Europe, qui ont également perdu Désiré Doué dans l’affaire.

Une situation qui risque de tendre les relations entre la sélection et le club, ce dernier ayant alerté en amont. « Nous devons aujourd’hui vous faire part de notre profonde inquiétude et de notre mécontentement quant à la préservation de la santé de nos joueurs internationaux, à l’occasion de leurs convocations en sélection », aurait écrit  son secrétaire général Grégory Durand à la Fédération, selon le quotidien. Ce dernier fustige également que Dembélé et Lucas Hernandez n’aient pas été libérés par l’équipe de France malgré « une situation clinique incompatible avec la compétition ».

Le PSG dénonce « un historique lourd »

Dans ce courrier, le club de la capitale se plaint également de plusieurs situations passées lors desquelles certains de ses joueurs ont également été mis en danger. Sans oublier d’en établir la liste : « En juin 2025, Ousmane Dembélé a subi une lésion de fatigue, quatre jours seulement après la finale de la Ligue des champions » ; « Bradley Barcola, sur la même période, a signalé une douleur au genou sans qu’aucun échange n’ait été initié » ; « En septembre 2024, Warren Zaïre-Emery a contracté une lésion musculaire, là encore sans aucune information transmise au club ».

Au-delà des complaintes, le PSG achève sa diatribe en proposant « la mise en place immédiate d’un protocole formalisé de communication médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux du club et de la sélection ». Requête entendue dès la trêve du mois d’octobre ?

En espérant que d’ici là, la liste ne se sera pas encore allongée.

Plusieurs semaines d’absence pour Dembélé et Doué

