Une sanction sans trop d’importance pour Carvajal après Real Madrid-OM

L’odieux des ténèbres est fixé sur sa sentence.

Expulsé lors du premier match de Ligue des champions de la saison face à l’Olympique de Marseille (2-1) il y a deux semaines, Dani Carvajal connaît désormais sa sanction. Pour son léger coup de tête sur le portier marseillais Geronimo Rulli, l’UEFA a annoncé ce mardi que le défenseur espagnol écopera de deux matchs de suspension. Carvajal manquera la rencontre de ce mardi soir face au Kairat Almaty et celle face à la Juventus, le 22 octobre.

Suspendu au bon moment ?

Sorti le week-end dernier à la 59e minute lors de la défaite dans le derby face à l’Atlético de Madrid (5-2), Carvajal souffre de toute façon d’une lésion soléaire à la jambe droite, selon le dernier rapport médical sorti le lendemain de la rencontre.

Parte médico de Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025

Blessé, le coéquipier de Kylian Mbappé n’aurait pas pu disputer les deux prochaines échéances de Ligue des champions et pourra traverser sa punition comme si de rien n’était. Le Merengue pourrait faire son retour d’ici un mois selon L’Équipe, avec la possibilité qu’il soit trop juste pour être de la partie lors du prochain Clásico, prévu le 26 octobre prochain.

Une raison de moins de faire dégénérer le match.

Tout ce qui sépare le Real Madrid du Kairat Almaty