Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne

La Mannschaft peut se mordre les doigts.

Artisan de la réussite de l’Eintracht Francfort dans ce début de saison (7 matchs, 6 buts, 4 passes décisives), le milieu offensif de 19 ans Can Uzun a fait l’année dernière ses débuts en sélection turque. Oui mais voilà, il aurait pu jouer… pour l’Allemagne. Née à Ratisbonne de parents turcs, la pépite de Francfort a la double nationalité. Il a finalement fait le choix du sang, ce que regrette grandement Rudi Völler, directeur sportif de la Mannschaft.

Rien n’arrête le choix du cœur

Interrogé en marge de la présentation du documentaire Rudi Völler, il n’y en a qu’un, diffusé sur Sky, l’ancien attaquant aux 47 buts en sélection est revenu sur ses regrets de ne pas avoir réussi à attirer Uzun sous le maillot allemand. « Le fait qu’il ait maintenant une telle carrière, comme vous pouvez le voir semaine après semaine à la télévision, j’en ai les larmes aux yeux, pour être honnête. Parce que c’est exactement ce que nous espérions [pour la sélection allemande]. C’est un footballeur merveilleux. »

Alors qu’il n’a que trois capes avec la Turquie, Uzun peut encore changer de sélection selon les règles de la FIFA, mais son choix semble définitif. « Mon cœur et mon intuition me disaient que la Turquie était le bon choix pour moi », avait-il expliqué lors de son premier match en mars 2024.

Uzun-Yildiz à la place de Wirtz-Musiala, qui dit non ?

