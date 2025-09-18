Francfort foudroie Galatasaray

Francfort 5-1 Galatasaray

Buts : Sánchez (CSC, 37e), Uzun (45e+2), Singo (CSC, 45e+5), Burkardt (66e), Knauff (75e) pour les Aigles // Akgun (8e) pour les Stambouliotes

Il ne fallait pas les énerver.

La rencontre de hipsters de la soirée a largement été dominée par Francfort, qui n’a fait qu’une bouchée de Galatasaray (5-1). Pourtant, les Turcs sont les premiers à faire trembler les filets : sur une contre-attaque éclair menée par Leroy Sané, Yunus Akgun, trouvé sur la gauche, mystifie Lucas Torreira avant d’ajuster Ugurcan Cakir (0-1, 8e). Mais visiblement, il ne fallait pas contrarier les Aigles ce jeudi soir. Profitant d’une relance manquée de la part des Stambouilotes, Ritsu Doan fonce vers les cages et cale un subtil lob, visiblement contré par Davinson Sánchez. Ce n’est que le début des ennuis pour l’équipe d’Okan Buruk (1-1, 37e).

Juste avant la pause, Can Uzun, à la retombée d’un centre de Jonathan Burkardt, place une reprise de pétard sous la barre (2-1, 45e+2) avant que Wilfried Singo, mis sous pression, ne marque contre son camp (3-1, 45e+5) sur un long coup franc. L’hécatombe s’arrête là. Pour le premier acte.

Au retour des vestiaires, l’entrée de Mauro Icardi ne change bizarrement rien. Tout sauf rassasié, Burkardt, encore lui, profite d’un bon centre de Nathaniel Brow pour placer une tête au fond des filets. Entré en jeu à la 71e minute de jeu, Elie Wahi participe au festival en offrant sur un plateau le but du chaos à Ansgar Knauff grâce à un pressing intense (5-1, 75e). La messe est dite. Avant de se frotter à l’Atlético, Francfort peut déjà se targuer d’avoir renversé un beau poisson.

Ça valait bien une petite danse.

