Pronostic Barça-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Premier choc au sommet pour le PSG cette saison avec un déplacement périlleux à Barcelone. Malgré les nombreuses absences, les champions d’Europe espèrent frapper un grand coup pour continuer d’affirmer leur statut.

C’est désormais un grand classique de la Ligue des champions. S’ils ne se sont pas affrontés la saison dernière, le PSG et le FC Barcelone ont pris l’habitude de croiser le fer depuis le retour du club de la capitale au premier plan européen avec l’arrivée de QSI. Des duels de légende qui ont marqué les esprits, de la démonstration catalane de 2015 au triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou, sans oublier la remontada. Que nous réserve ce nouvel épisode ? Moins de dramaturgie, forcément, puisqu’aucune des deux équipes ne sera éliminée mercredi soir au coup de sifflet final. Mais du spectacle, à n’en pas douter.

Allô maman, bobos

Le premier enjeu de cette partie sera de savoir qui pourra réellement fouler la pelouse du stade Montjuïc. Les blessés sont en effet nombreux de part et d’autre, et des deux onze de départ alignés par Luis Enrique et Hansi Flick risque de dépendre une grande partie du rapport de force. Incertains à cette heure, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz ou Khvicha Kvaratskhelia pourront-ils tenir leur place ? Cela change forcément grandement la lecture de cette rencontre, quand Ousmane Dembélé, Marquinhos et Désiré Doué ne seront, eux, pas de la partie.

Côté catalan aussi, il faudra composer avec les pépins physiques. Éloigné des terrains depuis la trêve, Lamine Yamal a fait son grand retour contre la Real Sociedad (en sortie de banc), et pourrait donc débuter. Ce ne sera en revanche pas le cas de Joan García, Alejandro Baldé, Gavi, Fermín López ou Raphinha. Une longue liste qui rend forcément ce match incertain de part et d’autre. Et pourrait le rendre d’autant plus spectaculaire ?

Qui c’est les plus forts ?

Qu’importent les présents et les absents, remporter cette rencontre serait un joli coup pour l’une comme l’autre des deux équipes, et une manière d’envoyer un message dans cette phase de ligue après avoir gagné pour leurs entrées en lice respectives à Newcastle et contre l’Atalanta. Côté barcelonais, cela permettrait également de penser un peu à autre chose, après avoir sèchement perdu ses deux derniers matchs à domicile face aux Rouge et Bleu (1-4 à chaque fois, avec élimination à la clé). Côté parisien, l’objectif est forcément de continuer de s’affirmer comme l’une des toutes meilleures équipes du continent, capable de faire tomber n’importe qui, peu importe le contexte. Sans oublier le plaisir de faire tomber un rival.

« C’est un vrai plaisir de jouer contre une équipe qui a la même mentalité que la nôtre. J’espère que l’énergie qu’on aura sera suffisante pour jouer ce match. On est prêts à affronter n’importe quel adversaire, à n’importe quel endroit, car c’est la capacité d’une vraie équipe et on en est une », lâchait Luis Enrique samedi soir dans la foulée de la victoire des siens contre Auxerre. Le tacticien asturien illustre les liens entre les deux clubs, et notamment un PSG champion d’Europe avec d’anciens Culés comme figures de proue (coucou Ousmane Dembélé et son Ballon d’or). Rien que pour cette raison, un choc entre les deux équipes n’aura jamais rien d’anodin, même noyé au cœur d’une longue phase de ligue qui ne devrait pas inquiéter outre mesure les deux géants.

