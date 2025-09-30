S’abonner au mag
Quatre absents majeurs et deux retours dans le groupe du PSG face au Barça

Amour, gloire et beauté. Retour, espoir et forfait.

À un petit jour d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG a annoncé ce mardi matin son groupe qui sera du déplacement à Montjuïc. Comme prévu, ce sera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos, mais également sans Désiré Doué (jugé trop court physiquement) et Khvicha Kvaratskheila.

Sorti à la suite d’une blessure à la cuisse gauche lors de la victoire face à Auxerre (2-0) samedi, le Géorgien ne sera finalement pas du voyage en Espagne.

Les milieux de retour et l’opportunité des titis

Malgré les absences de ces quatre cadres, les Parisiens pourront compter sur un milieu plus fourni. Tous les deux blessés depuis la première journée de Ligue des champions face à l’Atalanta (4-0), João Neves et Fabian Ruiz effectuent leur retour dans le groupe. Lui aussi sorti ce week-end dès la première période par pure précaution, Vitinha semble s’être remis de sa gêne musculaire et a été convoqué par Luis Enrique.

En plus de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, intégrés dans le groupe depuis la saison dernière, le coach espagnol appelle à nouveau les titis Quentin Ndajntou et Mathis Jangeal, trois jours après leurs débuts en Ligue 1.

Il ne leur reste plus qu’à voler la vedette à Lamine Yamal.

Pronostic Barça-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

