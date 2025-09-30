Ligue 1+ sur Amazon : comment retirer le mode expert ?

Vous n’êtes plus seul(e). Si vous avez passé ces dernières semaines à fulminer derrière votre télé le vendredi ou le week-end après avoir lancé une rencontre de Ligue 1 sur la chaîne Ligue 1+ via votre compte Amazon Prime parce que le match s’affichait d’office avec le mode expert, on a trouvé la solution.

Non pas que le mode expert soit désagréable : il y a sans doute plein de gens qui kiffent regarder la partie avec plein de stats partout, le nom des joueurs au-dessus de leur tête et aucun commentaire par-dessus le bruit du stade, façon Football Manager. Mais de nombreux(ses) abonné(e)s L1+ via Prime ont pesté de ne pas savoir comment passer en mode normal, avec des commentaires et le match en plein écran.

Arrêtez de cliquer partout, d’appuyer sur tous les boutons et de relancer mille fois l’application, voici la marche à suivre :

1/ Il faut être sur l’écran d’accueil de Prime.

2/ Au lieu de cliquer sur le match depuis l’écran d’accueil, il faut se rendre dans le menu Ligue 1+ en haut à droite.

3/ Et il faut tout simplement lancer le match à partir de là.

Nous vous invitons à accéder à la chaîne linéaire pour les commentaires des matchs en cliquant sur l'option « TV en direct » dans le menu principal puis sélectionnez la chaîne Ligue 1+. Le flux de chaîne linéaire est le format de diffusion standard avec commentaires complets, il… — Amazon Help (@AmazonHelp) September 22, 2025

Merci à toutes les équipes de scientifiques qui ont réglé ce problème et qui vont sans doute éviter à beaucoup d’utilisateurs d’envoyer leur télécommande ou n’importe quel objet qu’ils auraient sous la main de rage dans leur télé.

