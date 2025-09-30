S’abonner au mag
Un défenseur incertain dans le groupe pour OM-Ajax

Un défenseur incertain dans le groupe pour OM-Ajax

Avec ou sans Leo ?

Dans le cadre de sa deuxième rencontre de Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam ce mardi soir, l’Olympique de Marseille a dévoilé son groupe de 21 joueurs convoqués pour son retour en C1 à la maison.

Annoncé incertain et absent de la séance d’entraînement collectif de ce lundi pour cause de pépin physique, le capitaine Leonardo Balerdi sera finalement de la partie. L’Argentin complète un effectif phocéen privé de Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré, tous les deux forfaits.

Les cadres présents

Malgré sa convocation, difficile d’imaginer Balerdi commencer la rencontre sur la pelouse du Vélodrome. Roberto De Zerbi pourra toujours affirmer ses grandes ambitions en pouvant compter sur Benjamin Pavard et Nayef Aguerd pour composer la base de sa défense. Offensivement, l’entraîneur italien a l’embarras du choix, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood ou encore Amine Gouiri.

Une première victoire devant un Vél plein depuis 2012, c’est ce soir !

Le Vélodrome prêt à battre son record d’affluence face à l’Ajax

