De Zerbi : « Je pense que l’OM peut exister dans cette compétition »

RDZ fixe le RDV.

Ce mardi, l’Olympique de Marseille disputera son deuxième match de Ligue des champions, en recevant l’Ajax. Après une défaite paradoxalement encourageante sur la pelouse du Real Madrid, il y a deux semaines, les Phocéens comptent lancer leur épopée européenne en grattant leurs premiers points. « On essaye de gagner chaque match, l’état d’esprit doit être centré sur la victoire, mais aussi la performance, c’est comme ça qu’on aura des résultats, on doit exécuter notre football, développe Roberto De Zerbi en conférence de presse. Demain, c’est un bon test pour le montrer. »

La qualification, l’objectif fixé

Avec un début de saison plus que prometteur se traduisant par trois victoires consécutives dont celle face au PSG et une troisième place en Ligue 1, De Zerbi assume les ambitions élevées des Phocéens : « Je pense que l’OM peut exister dans cette compétition. Je ne sais pas ce qu’on fera, mais je sais qu’on peut y être. Le groupe est fort, positif et a la passion du foot. » Face à une équipe de l’Ajax aussi troisième de son championnat et battue par l’Inter lors de la première journée de C1, il s’agira de transformer cet élan pour faire rugir un Vélodrome 100% marseillais, pour ce qui est le premier match à domicile en Ligue des champions depuis le 1er novembre 2022.

Un souvenir que tout le monde ne demande qu’à effacer.

