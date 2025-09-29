S’abonner au mag
Les fans de l’Ajax interdits de déplacement à Marseille

Les fans de l’Ajax interdits de déplacement à Marseille

Au diable l’espace Schengen.

Le ministère de l’Intérieur a décidé de jouer les arbitres avant même le coup d’envoi, les supporters de l’Ajax Amsterdam ne feront pas le déplacement à Marseille mardi, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Après trois ans d’attente, l’OM retrouve enfin la C1 au Vélodrome, mais pour la réception des Néerlandais, les virages phocéens ne croiseront pas le regard des ultras d’Amsterdam.

Le précédent Feyenoord

Un arrêté ministériel interdit « tout déplacement individuel ou collectif […] de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Ajax » vers Marseille. En cause, « le comportement violent de certains supporters » et des rivalités « empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ». 

En 2023, les deux équipes s’étaient affrontées en Ligue Europa : 3-3 à l’aller à Amsterdam, 4-3 au retour au Vélodrome, dans une ambiance électrique. Et les supporters olympiens savent que les clubs néerlandais ne viennent pas toujours les mains dans les poches : en mai 2022, face au Feyenoord, des affrontements avaient secoué le centre-ville et les abords du stade.

On spoile les autorités : ceux qui veulent venir se bagarrer viendront se bagarrer.

L’Ajax arrache le nul sur la pelouse du PSV

