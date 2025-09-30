S’abonner au mag
Le Salvador sanctionné après des actes racistes de ses supporters

CDB
Fatigue.

La fédération salvadorienne a été rappelée à l’ordre par la FIFA, à la suite d’insultes racistes proférées par ses supporters lors de la réception du Suriname le 8 septembre, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Après la défaite 2-1 de leur équipe, les supporters salvadoriens avaient copieusement insulté l’équipe visiteuse, à grands cris de « singes » ou « nègres ». Un comportement malheureusement commun dans le monde du foot, et qui a valu l’ouverture d’une enquête.

Punition collective

Dans un communiqué, la fédération a confirmé que le prochain match à domicile, face au Panama, se jouera avec seulement 15% du stade Cuscatlan rempli (soit 6 700 supporters sur les 45 000 que peut contenir le stade). Une amende de 63 000 euros est également demandée par la FIFA, ainsi que la mise en place d’un « plan complet contre la discrimination ».

Cette décision pourrait avoir un impact fort sur la suite des qualifications du Salvador, deuxième de son groupe avec un point de retard sur le Suriname. En effet, seule la première place est qualificative directement pour le Mondial.

Ce serait dommage de rater ça : il y en a aussi plein, des racistes, aux États-Unis.

