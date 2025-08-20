Mathys Tel sort du silence après avoir été victime de racisme

Dommage de devoir faire ça en 2025…

Comme Marcus Rashford, Bukayo Saka et tant d’autres avant lui, Mathys Tel a loupé sa tentative lors d’une séance de tir au but. Et comme tant d’autres avant lui, le joueur formé au Stade rennais a été victime d’insultes racistes, obligeant notamment Tottenham à réagir à la suite de cette défaite en Supercoupe d’Europe. Cette fois, le Français a répondu sur Instagram en réaffirmant son combat pour faire face à ces insultes.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Pas sa place dans notre société »

« J’étais aussi déçu pour mercredi soir mais le racisme n’a pas sa place dans notre société, a affirmé l’ancien Bavarois ce mardi soir dans une publication. Je sais d’où je viens, où j’ai commencé et rien de tout cela ne me fera tomber. Avec le travail et l’humilité, le respect règne. » Ce week-end, Antoine Semenyo a également connu la même chose à Liverpool.

Une histoire sans fin.

Tottenham et Richarlison se reprennent, première réussie pour Le Bris