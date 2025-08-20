S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Mathys Tel sort du silence après avoir été victime de racisme

RFP
Mathys Tel sort du silence après avoir été victime de racisme

Dommage de devoir faire ça en 2025…

Comme Marcus Rashford, Bukayo Saka et tant d’autres avant lui, Mathys Tel a loupé sa tentative lors d’une séance de tir au but. Et comme tant d’autres avant lui, le joueur formé au Stade rennais a été victime d’insultes racistes, obligeant notamment Tottenham à réagir à la suite de cette défaite en Supercoupe d’Europe. Cette fois, le Français a répondu sur Instagram en réaffirmant son combat pour faire face à ces insultes.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Pas sa place dans notre société »

« J’étais aussi déçu pour mercredi soir mais le racisme n’a pas sa place dans notre société, a affirmé l’ancien Bavarois ce mardi soir dans une publication. Je sais d’où je viens, où j’ai commencé et rien de tout cela ne me fera tomber. Avec le travail et l’humilité, le respect règne. » Ce week-end, Antoine Semenyo a également connu la même chose à Liverpool. 

Une histoire sans fin.

Tottenham et Richarlison se reprennent, première réussie pour Le Bris

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
56
65

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine