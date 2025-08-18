L’homme accusé d’injures racistes envers Semenyo interdit de stade au Royaume-Uni

Il y a des news qui donnent le smile.

Dans un monde idéal, on se serait rappelé la soirée de vendredi grâce à la victoire sur le fil de Liverpool face à Bournemouth, marquée par un joli doublé d’Antoine Semenyo, qui avait permis un temps aux Cherries de recoller au score. Mais la planète meurt à petit feu, la guerre continue de tuer des civils et le monde du football est encore gangrené par le racisme.

Avant son doublé, Semenyo a été victime d’insultes à caractère raciste par un supporter des Reds. Dans un communiqué publié ce lundi, la police de Merseyside indique avoir interpellé et interdit le supporter en question d’approcher n’importe quel stade au Royaume-Uni.

We stand alongside Antoine Semenyo and @afcbournemouth in condemning racist abuse. Discrimination in any form will not be tolerated by the Premier League and our clubs. We encourage supporters to report it both at stadiums and online: https://t.co/5jeL9WUlz3 https://t.co/7V9ZAIojmf — Premier League (@premierleague) August 16, 2025

Soutien en bloc

Placé en garde à vue samedi, au lendemain de la rencontre, le Britannique de 47 ans a depuis été libéré sous caution. Parmi les conditions de sa liberté, l’homme n’a pas le droit de s’approcher à moins d’un kilomètre et demi d’un stade de foot, ni d’assister à une rencontre officielle. La police de Merseyside précise que « l’enquête sur cet incident […] est toujours en cours ».

L’incident en question a eu le mérite de témoigner de la solidarité des acteurs du football britannique contre les actes de racisme dans les stades et plus généralement dans le monde du foot. De l’arbitre de la rencontre à la ligue en passant par les joueurs et les clubs anglais, tous ont apporté leur soutien à l’attaquant ghanéen. Ce dernier a tenu à les remercier dans un post sur X : « Les nombreux messages de soutien du monde entier me rappellent pourquoi j’aime ce sport. Nous continuons d’avancer, ensemble. »

