Jess Carter revient sur le racisme dont elle a été victime pendant l’Euro

Les actes de racisme dans le monde football continuent, encore.

Jess Carter a vécu un Euro 2025 pour le moins compliqué. Malgré une place de titulaire lors de la victoire en finale face à l’Espagne, la défenseuse centrale des Lionesses gardera un souvenir mitigé (c’est un euphémisme) de sa campagne, marquée par les insultes racistes dont elle a été l’objet sur les réseaux sociaux. Dans un entretien à ITV, la joueuse du Gotham FC est revenue sur cet épisode bien trop récurrent dans le monde du foot.

'It was violently aggressive racism' England's Jess Carter speaks exclusively to @stevescott_itv about the online abuse she received at the Euros Read more: https://t.co/VK2tLKyv6y pic.twitter.com/rVNzY2iVyn — ITV News (@itvnews) August 11, 2025

« On a l’impression de ne pas avoir de valeur »

Jess Carter, qui a dû désactiver ses comptes sur les réseaux sociaux lors de l’Euro, explique avoir subi un « racisme violent et agressif », et ce « dès la première minute où [elle a] mis les pieds sur un terrain lors du match contre la France ». « On se sent vraiment petite. On a l’impression de ne pas être importante, de ne pas avoir de valeur », raconte-t-elle. La pression sera telle que Jess Carter aura même eu peur de jouer lors de finale face à l’Espagne, ou plus précisément des retombées « si [elle] faisait quelque chose de mal ».

Une peur qu’elle a également exprimée pour certaines de ses coéquipières de couleur. Après le penalty raté de Lauren James (d’origine caribéenne) lors de la séance de tirs au but face à la Suède, Jess Carter admet avoir été « soulagée » que ses coéquipières blanches manquent également leur tentative. « Ce n’est pas parce que nous voulons qu’elles échouent… C’est parce qu’on sait comment ça se passera pour [les joueuses noires anglaises] si nous ratons. »

Terrible.

