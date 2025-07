L'action symbolique des Anglaises face aux insultes racistes qui visent Jess Carter

Certains fans de football sont stupides, épisode 3928.

Ces dernières semaines, Jess Carter, défenseuse de l’Angleterre à l’Euro, a été la cible d’insultes à caractère raciste sur Internet. Une vague de haine si violente que la joueuse de 27 ans a annoncé ce dimanche qu’elle se mettait en retrait des réseaux sociaux, confiant désormais leur gestion à une équipe spécialisée. « Dès le début de l’Euro, j’ai reçu des remarques racistes », a-t-elle écrit sur Instagram. « Si chaque fan a le droit d’avoir une opinion sur nos performances et nos résultats, je ne tolère pas qu’on s’en prenne à l’apparence ou à l’origine ethnique de quelqu’un. »

Rester debout avant le coup d’envoi

La joueuse du Gotham FC (NJ/NY) a reçu le soutien immédiat de sa fédération, de ses coéquipières et de son club. Dans un communiqué publié dimanche sur X, la sélection anglaise a condamné les attaques et annoncé un changement de posture symbolique avant la demi-finale de l’Euro contre l’Italie, mardi soir. Alors que les Lionesses avaient jusqu’ici posé le genou à terre avant chaque rencontre en signe de protestation contre le racisme, elles resteront cette fois-ci debout. «Le football et nous-mêmes devons trouver un autre moyen de lutter contre le racisme », peut-on lire dans le communiqué. « Notre équipe a accepté de rester debout avant le coup d’envoi mardi.»

La Fédération anglaise et la police britannique travaillent actuellement à identifier les auteurs de ces propos haineux.

Revivez Suède - Angleterre (2-2)