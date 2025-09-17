Pronostic PSG-Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Quelques mois après son sacre de Munich, le PSG remet son titre en jeu en Ligue des champions. Malgré les blessures, les Parisiens ont bien l’intention de réussir leur entrée, ce mercredi soir face à l’Atalanta.

L’affiche fait forcément remonter quelques souvenirs de l’été 2020. Une époque où la Ligue des champions s’était achevée dans le huis clos de Lisbonne, et où Marquinhos puis Eric Maxim Choupo-Moting avaient dû jouer les sauveurs pour sortir le PSG du traquenard tendu par l’Atalanta de Gianpiero Gasperini. Cinq ans plus tard, les deux équipes ont bien changé et même l’éternel tacticien italien a quitté la Lombardie cet été, laissant sa place à Ivan Jurić. Surtout, les Parisiens ont désormais un autre statut, après avoir enfin triomphé en mai dernier.

Un titre à défendre

Près d’une décennie après le triplé du Real (seul club à avoir conservé son titre depuis 1990), le défi qui attend le PSG est immense : rester sur le toit de l’Europe. Un objectif fixé clairement par Luis Enrique en conférence de presse, dès l’entame de la saison : « Continuer à marquer l’histoire, c’est le premier objectif depuis le premier jour de mon arrivée. En ce moment, on le fait, mais c’est très difficile de voir une équipe gagner la Ligue des champions deux fois. C’est notre objectif. On est très ambitieux. »

La quête débute donc dans son antre du Parc des Princes, face à un outsider italien que tout le monde sait capable de réaliser de gros coups. Et en connaissant très bien l’importance d’un bon départ, un an après s’être fait (très) peur avec trois défaites lors des cinq premières journées de Ligue des champions. La victoire inaugurale arrachée contre Gérone avait alors été précieuse.

Le PSG plus fort que les blessures ?

Si le PSG se présente donc en grand favori de la rencontre, le premier casse-tête pour Luis Enrique sera de composer son XI de départ. Après Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessés avec l’équipe de France, les Rouge et Bleu ont également perdu Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo, ce dimanche contre Lens (2-0). Si jusqu’ici tout va bien côté résultats avec quatre victoires en autant de journées de Ligue 1, l’hécatombe pourrait finir par peser. À moins que Bradley Barcola ne continue de marcher sur l’eau.

Surtout qu’en face, l’Atalanta s’apprête à débarquer dans la capitale avec une confiance retrouvée, dans la foulée du premier succès de sa saison, face à Lecce. Avec au passage un carton offensif dont elle a le secret (4-1). Même sans Ademola Lookman, écarté depuis la reprise, la Dea a quelques cartes en mains pour faire des étincelles porte d’Auteuil. Suffisant pour créer la surprise ?

PSG : rêver doublement plus grand