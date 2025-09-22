Sarina Wiegman et Luis Enrique remportent le Trophée Johan Cruyff

Logique implacable.

Actuellement occupé à perdre sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, Luis Enrique se consolera en apprenant qu’il a remporté le prix Johan Cruyff du meilleur entraîneur de la saison. Une consécration attendue pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui, après avoir rompu la malédiction européenne de son club en soulevant la dernière Ligue des champions, ne pouvait pas échapper à cette reconnaissance.

Dans un message enregistré en français, le technicien catalan a remercié ses joueurs, son staff, ses dirigeants et sa famille, tous responsables de son succès dans cette distinction individuelle : « C’est joli de recevoir un trophée individuel, mais la chose la plus importante, c’est d’avoir la reconnaissance des supporters et des gens qui aiment le football. » Bravo à eux.

Chez les femmes, c’est tout aussi logiquement Sarina Wiegman, vainqueur du dernier Euro avec l’Angleterre et réalisatrice d’un back-to-back historique dans la compétition, qui se voit honorée de ce trophée du nom de son compatriote, auquel elle a tenu à rendre hommage : « Il faut lutter contre le racisme. Le sport devrait fédérer et non pas diviser. Ce trophée est spécial parce qu’il porte le nom de Johan Cruyff, qui croyait dans le pouvoir du sport et à son utilité pour développer un sentiment d’appartenance chez chaque personne. »

En revanche, au grand dam de Ruud Gullit, elle n’a toujours pas prévu de quitter l’Angleterre pour rentrer au bercail.

