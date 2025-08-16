L'attaquant de Bournemouth Semenyo victime d'insultes racistes à Liverpool, un homme arrêté

Dommage qu’on ne parle pas que de ses deux jolis buts.

Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine se serraient la pince en Alaska et que Liverpool et Bournemouth offraient un magnifique spectacle à Anfield, la soirée d’ouverture de la Premier League 2025-2026 a été marquée par des insultes racistes. Antoine Semenyo, attaquant de Bournemouth double buteur du soir, a été pris à partie par un homme. L’arbitre, Anthony Taylor, avait interrompu la rencontre en première période. Les deux équipes avaient ensuite décidé de reprendre le match.

Un homme arrêté

Après ouverture d’une enquête par la Premier League, un homme a été arrêté par la police anglaise, raconte plusieurs médias, dont The Athletic, anglais ce samedi. Il est soupçonné d’infraction à caractère raciste portant atteinte à l’ordre public. « De toute évidence, le racisme n’appartient toujours pas au passé, » avait commenté Andoni Iraola, entraîneur de Bournemouth, après la partie.

Tonight's match between Liverpool Football Club and AFC Bournemouth was temporarily paused during the first half after a report of discriminatory abuse from the crowd, directed at Bournemouth's Antoine Semenyo. This is in line with the Premier League's on-field… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 15, 2025

Le joueur ghanéen de 25 ans a publié une photo sur sa page Instagram ce matin, dans laquelle il remercie le monde du football. L’attaquant des Cherries y préfère retenir le soutien de ses coéquipiers et adversaires, les dirigeants de la Premier League et la « famille du football ». « Le football a montré son meilleur visage au moment le plus crucial. Marquer ces deux buts, c’était comme parler la seule langue qui compte vraiment sur le terrain. C’est pour ça que je joue : pour des moments comme ceux-ci, pour mes coéquipiers, pour tous ceux qui croient que ce beau jeu mérite d’exister. »

Si la dernière insulte raciste de l’année (et de l’histoire de l’humanité) pouvait être prononcée en août.

