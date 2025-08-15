S’abonner au mag
Thomas Frank et Richarlison prennent la défense de Mathys Tel, victimes d’insultes racistes

Thomas Frank et Richarlison prennent la défense de Mathys Tel, victimes d&rsquo;insultes racistes

Encore des gens très intelligents…

Dans la foulée de son tir au but raté contre le PSG en Supercoupe d’Europe, Mathys Tel a été victime d’insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Une situation vivement dénoncée par son entraîneur Thomas Frank ce vendredi, à la veille de l’entrée en lice des Spurs en Premier League contre Burnley. « C’est évidemment terrible ce qui est arrivé à Mathys. « C’est quelqu’un de fort. J’espère qu’avec le soutien de sa famille, ses amis et le nôtre, il surmontera cette épreuve », a affirmé le coach danois. Avant d’en appeler aux fans qui viendront soutenir l’équipe ce samedi : « Aucun véritable supporter du club ne fera jamais ça. Les vrais supporters que nous verrons demain (samedi) le soutiendront, c’est ce que j’attends d’eux. Dans les moments difficiles, il faut se serrer les coudes. Je m’attends à ce qu’ils lui réservent une très, très, très grosse ovation. »

Dès le lendemain de la rencontre, c’est son coéquipier Richarlison qui avait volé à son secours via ses réseaux sociaux. « Gagner ou perdre, avoir raison ou tort, tout cela fait partie du jeu. Le racisme, non ! Tel est encore un jeune joueur, un excellent joueur au début de son parcours… et il ne mérite pas ça, comme tout le monde, avait écrit le Brésilien. Ce genre de comportement n’a plus sa place. J’espère que ces gens (si je peux les appeler ainsi) seront sévèrement punis ! C’est tellement facile de se cacher derrière un profil sur les réseaux sociaux pour propager la haine et ce genre de discours. Il faut que ça change ! »

Il serait effectivement grand temps…

Manchester City repousse les assauts de Tottenham pour Savinho

TB

