Tottenham dénonce les insultes racistes reçues par Mathys Tel

Et ça continue encore et encore.

Alors que Tottenham comptait deux buts d’avance à dix minutes de la fin du temps réglementaire de cette Supercoupe d’Europe, les Londoniens se sont finalement inclinés aux tirs au but après avoir vu Paris revenir au score dans le temps additionnel (2-2, 4-3 TAB). Entré en jeu à la 79e minute pour remplacer Mohammed Kudus, Mathys Tel est loin d’avoir livré sa meilleure prestation sous le maillot des Spurs, l’international tricolore espoir ayant manqué son tir au but, tout comme son coéquipier Micky van de Ven juste avant.

Un échec qui s’est transformé en vagues de haine et d’injures à caractère raciste sur les réseaux sociaux à l’encontre de l’attaquant de 20 ans après la rencontre. Une situation dénoncée par son club dans un communiqué publié ce jeudi.

Des actions en justice intentées par le club

« Nous sommes révoltés par les insultes racistes dont Mathys Tel a été victime sur les réseaux sociaux après la défaite d’hier soir en Supercoupe de l’UEFA, a expliqué le vainqueur de la dernière Ligue Europa. Mathys a fait preuve de bravoure et de courage en se présentant pour tirer un penalty, mais ceux qui l’insultent ne sont que des lâches, se cachant derrière des pseudonymes et des profils anonymes pour exprimer leurs opinions odieuses ».

We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat. Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards – hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025

Le club londonien a assuré collaborer avec les autorités et les réseaux sociaux en question afin de « prendre les mesures les plus sévères possibles à l’encontre de toute personne que nous serons en mesure d’identifier ». « Nous sommes à tes côtés, Mathys », conclu le communiqué.

Il va falloir redoubler d’efforts sur les campagnes contre le racisme dans le football.

