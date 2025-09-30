S’abonner au mag
Le Maroc sous tension à quelques mois de la CAN

Alors que le football international marocain est en développement constant, avec notamment une demi-finale de Coupe du monde et une belle médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris, la situation du pays est bien différente. Depuis ce week-end, plusieurs rassemblements ont lieu pour manifester pour des sujets comme « la santé, l’éducation et la lutte contre la corruption », comme le proclame le groupe GenZ 212, instigateur de ces actions, sur Discord.

Ounahi apporte son soutien à la cause

Ces protestations fleurissent après le décès récent de huit femmes enceintes dans un hôpital public d’Agadir. Le pays sera particulièrement scruté cet hiver, car il accueille la Coupe d’Afrique des nations, du 21 décembre au 18 janvier. « Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ? » ont entonné les manifestants. Plusieurs joueurs des Lions de l’Atlas ont apporté leur soutien à ces actions populaires, dont Azzedine Ounahi, sur Instagram.

Le Maroc a également été désigné pour coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, décision qui est venue avec son lot de polémiques.

