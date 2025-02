Une Coupe du monde sans casseroles, c’est trop demander ?

Le Parti Animaliste a fermement condamné la tragédie qui va toucher les chiens au Maroc en amont de la Coupe du monde 2030. En effet, l’abattage massif des chiens y est une pratique courante. Environ 300 000 chiens sont tués chaque année au Maroc pour rendre les villes plus « présentables », selon les informations communiquées par le parti politique.

Un appel à la mobilisation

Mais en prévision de la Coupe du monde 2030, au pays du soleil couchant, une intensification de ces crimes de masse serait prévue. Le Parti Animaliste se joint à l’appel de l’activiste Jane Goodall et exhorte la FIFA à prendre des mesures immédiates « pour garantir que le Maroc respecte les droits des animaux et mette fin à ces pratiques inacceptables. » Face à la recrudescence de ces atrocités, le Parti Animaliste appelle à une mobilisation générale pour stopper cette violence et défendre le droit des animaux. Enfin, le parti politique se dit prêt à collaborer pour trouver des « alternatives éthiques et durables à l’abattage. »

Quand on respecte les Droit des Hommes, c’est lui des animaux qu’on respecte pas…

Nasser al-Khelaïfi mis en examen