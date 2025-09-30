Le beau message de Zlatan à Francesco Camarda

Validé par le Z.

Buteur sur l’égalisation de Lecce face à Bologne lundi soir (2-2), le jeune attaquant Francesco Camarda fait parler de lui. Annoncé comme un prodige du football italien depuis plusieurs années, ce buteur de 17 ans avait inscrit plus de 500 buts avec les équipes de jeunes de l’AC Milan entre 2018 et 2023.

Une réponse six ans plus tard

Prêté à Lecce par le club milanais, Camarda a reçu un beau message de la part d’un de ses dirigeants, Zlatan Ibrahimović. Sur Instagram, la légende suédoise a reposté une conversation de 2019, avec ce message de Camarda lui-même : « Je voudrais te connaître, tu es mon héros. Je joue à Milan et mon nom est Francesco Camarda. » Un message auquel le Z a répondu à sa manière après le match de lundi : « Maintenant tout le monde connaît ton nom, pas seulement moi. »

Cette sortie devrait faire plaisir à la pépite italienne, que Milan pourrait rapatrier plus tôt que prévu si Santiago Giménez continue de tout rater devant le but, mais confirme une chose : n’ayez pas peur d’écrire à vos idoles.

