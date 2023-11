Francesco Camarda bat le record de précocité en Serie A

Et vous, vous faisiez quoi à 15 ans ?

Grâce à cette victoire acquise face à la Fiorentina ce samedi à San Siro (1-0), l’AC Milan renoue avec le succès en championnat, après une disette de quatre matchs en Serie A. Mais l’un des plus gros événements de la soirée côté milanais est bien l’entrée de Francesco Camarda. En remplaçant Luka Jović à la 83e minute, l’attaquant italien est devenu le plus jeune joueur à fouler une pelouse de Serie A. À 15 ans, 8 mois et 14 jours, il efface donc Pietro Pellegri (2016) et Amadeo Amadei (1937) qui avaient débuté à 15 ans et 9 mois et 5 jours.

🇮🇹 #SerieA 🤩👏 A 15 ans et 261 jours, Francesco Camarda entre dans l'histoire et devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A !#action pic.twitter.com/eNUiVy2DJQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 25, 2023

Malgré cette précocité folle, le bomber italien, qui a affolé les compteurs dans les catégories jeunes, n’est pas le plus jeune à avoir engrangé des minutes dans l’un des cinq grands championnats européens. Luka Romero (qui joue actuellement au Milan, coïncidence ?), 15 ans, 7 mois et 6 jours, en Liga, et Ethan Nwaneri, 15 ans, 5 mois et 28 jours, en Premier League, restent les leaders en la matière.

Warren Zaïre-Emery, ce papy.

Le Milan s'impose en souffrant face à la Fiorentina