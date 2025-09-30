Le Vélodrome prêt à battre son record d’affluence face à l’Ajax

Merci le ministère !

Pour son retour en Ligue des champions, le Vélodrome ne rigole pas. Plus de 65 000 supporters sont attendus pour la réception de l’Ajax Amsterdam, un chiffre qui pourrait encore évoluer d’ici le coup d’envoi à 21 heures.

Trois ans après la dernière rencontre dans une phase principale de Ligue des champions (défaite 2-1 contre Tottenham en novembre 2022), Marseille se prépare à battre son record d’affluence pour un match européen.

#OMAJA ce soir le Vélodrome va battre un nouveau record d’affluence pour un match de Coupe d’Europe m. Le précédent datait de 2023 face à l’AEK (65096) il est déjà battu. On devrait être proche des 66000 spectateurs ce soir.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/oURtTG5fZW — Karim Attab (@karimattab1) September 30, 2025

Un record qui ne demande qu’à tomber

Le précédent record européen remonte à octobre 2023, lorsque 65 096 fans avaient assisté à la victoire 3-1 contre l’AEK en Ligue Europa. L’affluence absolue reste pour l’instant celle d’un match de Ligue 1 contre Montpellier en avril 2025, avec 66 312 spectateurs.

Cette fois, Marseille espère marquer le coup et décrocher sa première victoire en C1, après le revers 2-1 contre le Real Madrid.

Faudra pas décevoir le douzième homme…

En direct : Marseille-Ajax (0-0)