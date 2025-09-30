Le tifo marseillais en hommage au tacle de Zvunka sur Cruyff

L’histoire, c’est important.

Pour le grand retour de la Ligue des champions au Vélodrome, trois ans après, les deux virages y sont allés de leur tifo lors de l’entrée des joueurs. Côté sud, le message FCK Ajax a été brandi, rapidement suivi par une animation en hommage à un célèbre tacle du capitaine Jules Zvunka sur Johan Cruyff lors du huitième de finale aller de C1 perdu par l’OM face à cette même Ajax dans ce même Vélodrome, lors de la saison 1971-1972 (1-2).

De son côté, le virage nord a écrit un gigantesque « Forza » à travers toute la tribune. Le début d’une grande soirée de fête, la bande de Roberto De Zerbi ayant déroulé sur la pelouse contre l’Ajax, bien loin de l’élimination de la double confrontation d’alors.

Rendez-vous dans un demi siècle pour un tifo sur le doublé de Paixão ?

On voulait voir, on a vu et Paixão n'a pas déçu