L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !

On l’a ressorti du grenier : Mark The Ugly fait son grand retour !

Habitué à piquer le foot pro, l’affreux Marc descend d’un cran (voire trois) pour croquer ce qu’il y a de plus savoureux : le foot amateur.

Ancien défenseur de l’AS Chuelles dans le Loiret, le « premier youtubeur foot alpha de l’histoire de France », revient dans le game pour s’attaquer aux meilleures des pires « pépites » foot filmées via l’appli Rematch et diffusées sur les réseaux sociaux du Vrai Foot Day, journée So Foot et média hommage au foot amateur.

Le Worst of Rematch, vu par Mark The Ugly, votre nouvelle série mensuelle hommage aux maladresses, ratés, bourdes, fails, gamelles… sera diffusée chaque fin de mois avec un nouvel épisode sur l’Insta du Vrai Foot Day !

La bonne nouvelle de la semaine. Vrai ou non ?

Biographie de Mark The Ugly :

On sait juste qu’il est né il y a longtemps, dans le Gatinais. Abandonné par une famille protestante parce qu’il frappait déjà ses jeunes camarades à la crèche, le petit Marc est recueilli par une meute de loups dans un sous-bois du Loiret et élevé sur les bords de l’Ouanne, dans la passion de l’AJ Auxerre et de « MU ». Allez comprendre… À mesure qu’il grandit, Marc se montre de plus en plus méchant jusqu’à faire peur à ses frères louveteaux.

Abandonné de nouveau, il erre des semaines entières près d’un vignoble de Chablis. Un jour qu’il s’égare, Marc tombe dans un affluent de la Loire polluée par les déchets toxiques d’une usine nucléaire désaffectée. La mutation est immédiate. Marc devient malhonnête, Marc devient teigneux, Marc devient de mauvaise foi. Bref, Marc devient… Mark the Ugly.