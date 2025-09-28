Une influenceuse espagnole balance sur Lamine Yamal

Lamine Yamal est de retour, les gossips aussi.

Récompensé du Trophée Kopa lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, Lamine Yamal a teasé son come-back dans le groupe du FC Barcelone d’un sobre « Hey, je suis de retour ! », avant d’affronter la Real Sociedad ce dimanche soir (coup d’envoi à 18h30). Elle aussi est de retour : Fati Vázquez, influenceuse espagnole de 30 ans et, accessoirement ex de la pépite catalane de douze ans son cadet.

Dans le podcast En todas las salsa, la jeune femme a livré ses vérités sur l’international espagnol. Selon elle, Yamal ne serait « pas si humble » : « J’ai rencontré son cercle proche et, à la manière dont ils le guident, je ne pense pas qu’il soit correctement conseillé, ni qu’il prenne les bonnes décisions ».

Pour étayer son propos, l’influenceuse évoque la personnalité volage de l’attaquant, lequel serait encouragé dans ce sens par son entourage : « L’agent de Lamine tient un calendrier pour lui, organisant les jours avec les filles avec lesquelles il veut sortir. Il a un calendrier de filles. Tous les jours une nouvelle », croit savoir Vázquez.

La définition moderne du très démodé « une femme dans chaque port », en somme.

