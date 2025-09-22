Lamine Yamal et Vicky Lopez remportent le Trophée Kopa

Espagne 2-0 reste du monde.

Voilà, les premières coupettes annexes au Ballon d’or d’Ousmane Dembélé sont tombées. Le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de la saison, a été attribué chez les hommes à Lamine Yamal, 18 ans, et qui remporte la breloque pour la deuxième année consécutive. Avec le FC Barcelone, il sort d’une saison pleine (18 buts et 25 passes décisives), marquée par trois titres (la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne).

💬 Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Chez les femmes, c’est sa compatriote (et coéquipière) Vicky Lopez (19 ans), finaliste de l’Euro 2025, qui décroche la timbale. Son palmarès avec les féminines du Barça cette saison est le même que Yamal. Les deux étaient donc faits pour s’entendre.

Welcome to the Kopa Trophy winners club Vicky! #ballondor pic.twitter.com/yOjRe9nbCf — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

D’ailleurs, ils ont utilisé les mêmes hashtags dans leurs discours de remerciements : merci au club, au président, aux coéquipiers, à la famille, à Dieu, etc.

Allez, place à la suite des banalités !

