S’abonner au mag
  • Ballon d’or 2025

Lamine Yamal et Vicky Lopez remportent le Trophée Kopa

JD
1 minute
Lamine Yamal et Vicky Lopez remportent le Trophée Kopa

Espagne 2-0 reste du monde.

Voilà, les premières coupettes annexes au Ballon d’or d’Ousmane Dembélé sont tombées. Le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de la saison, a été attribué chez les hommes à Lamine Yamal, 18 ans, et qui remporte la breloque pour la deuxième année consécutive. Avec le FC Barcelone, il sort d’une saison pleine (18 buts et 25 passes décisives), marquée par trois titres (la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne).

Chez les femmes, c’est sa compatriote (et coéquipière) Vicky Lopez (19 ans), finaliste de l’Euro 2025, qui décroche la timbale. Son palmarès avec les féminines du Barça cette saison est le même que Yamal. Les deux étaient donc faits pour s’entendre.

D’ailleurs, ils ont utilisé les mêmes hashtags dans leurs discours de remerciements : merci au club, au président, aux coéquipiers, à la famille, à Dieu, etc.

Allez, place à la suite des banalités !

Un cadre du Barça va passer sur le billard et louper le PSG

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Paris (1-0)
Revivez Marseille-Paris (1-0)

Revivez Marseille-Paris (1-0)

Revivez Marseille-Paris (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!