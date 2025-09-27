Quatre jours avant le PSG, Lamine Yamal de retour dans le groupe du Barça

Y a plus mal.

Interrogé en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de la Real Sociedad en championnat, Hansi Flick a lâché une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans du FC Barcelone. En effet, le technicien allemand a confirmé le retour de Lamine Yamal dans le groupe blaugrana. « Qu’il soit titulaire ou remplaçant, il aura probablement du temps de jeu demain (dimanche). Tout le monde est convaincu que c’est le bon moment pour lui de revenir », a-t-il confié.

Une très bonne nouvelle pour le Barça, privé depuis jeudi soir et la victoire à Oviedo de son gardien Joan Garcia (ménisque du genou) et de son attaquant Raphinha (biceps fémoral droit), qui retrouve néanmoins sa pépite pour la réception des Basques ce dimanche (18h30). S’il ne commencera très probablement pas titulaire, Yamal aura l’occasion d’animer l’attaque barcelonaise, mais surtout de se remettre en jambes à quatre jours de la réception du Paris Saint-Germain.

❝ Whether he starts or is on the bench, he'll most likely get some minutes tomorrow.❞ Hansi Flick on Lamine Yamal pic.twitter.com/TRdJ9UkOjn — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2025

« Hey, je suis de retour »

Éloigné des terrains depuis quatre matchs à cause d’un problème au pubis avec l’Espagne, un épisode qui avait fait enrager Hansi Flick, Yamal avait lui-même « teasé » son retour sur son compte Instagram, d’un message on ne peut plus explicite : « Hey, je suis de retour. »

