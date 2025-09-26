Quelques jours avant d’affronter le PSG, le FC Barcelone perd deux nouveaux cadres

Attention : le prochain Barça-PSG sera peut-être une rencontre de Youth League.

À quelques jours du choc de Ligue des champions contre le PSG, le FC Barcelone vient d’ajouter deux joueurs à sa liste de blessés. Le gardien Joan Garcia (ménisque du genou) et Raphinha (biceps fémoral droit) vont manquer respectivement cinq et trois semaines de compétition. Assez pour être out pour la réception d’un Paris lui aussi diminué, ce mercredi au stade Montjuïc.

Lamine Yamal de retour

Les deux joueurs s’ajoutent à la longue liste des blessés blaugrana : Gavi, Ter Stegen, Fermin, Baldé… On peut voir d’ici les nœuds dans le cerveau de Hansi Flick avant cette rencontre majeure, mais aussi le match contre la Real Sociedad ce dimanche en Liga. Heureusement pour lui, Lamine Yamal revient. Dans sa traditionnelle story Instagram, le Trophée Kopa 2025 a annoncé son retour à la compétition.

À voir s’il aura digéré sa dernière soirée parisienne.

Barcelone ne lâche pas le Real