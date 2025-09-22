Le Barça déplore un nouveau blessé

Infirme López.

Alors que le FC Barcelone s’est imposé, Fermín López n’a pas eu la chance de participer jusqu’au bout à la victoire du FC Barcelone ce dimanche soir face à Getafe (3-0). Entré à l’heure de jeu, le joueur catalan s’est effondré dans le temps additionnel, en se tenant la jambe gauche, au niveau de l’aine.

Une cascade d’absents pour Flick

Rapidement entouré par ses coéquipiers ainsi que par le staff médical sur la pelouse du stade Johan-Cruyff, Fermín López a directement suscité l’inquiétude. Alors que les premiers tests médicaux sur ses adducteurs ont eu lieu ce lundi, les premiers retours sont négatifs. Selon Sport, cette lésion pourrait rendre indisponible le milieu de 22 ans pendant plusieurs semaines. Un nouveau casse-tête pour Hansi Flick, qui doit déjà se passer de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Balde ou encore Gavi…

