Le Barça tranquille face à Getafe

Barcelone 3-0 Getafe

Buts : Torres (15e et 34e) et Olmo (63e) pour le Barça

No Yamal, party quand même.

En l’absence de Lamine Yamal, toujours blessé, Ferran Torres a pris les choses en main pour permettre au Barça de passer une soirée paisible face à Getafe (3-0) au stade Johan-Cruyff et ses 6 000 petites places.

Tout s’est joué en première période pour l’international espagnol qui n’a pas perdu de temps pour ouvrir le score à la suite d’une merveille d’action collective qui a vu Raphinha à la transversale, Olmo à la talonnade et Ferran Torres à la conclusion (1-0, 15e). Visiblement pressé d’en finir, l’ancien ailier de Manchester City est à la finition d’un contre éclair sur un service de Raphinha (2-0, 34e). Ferran Torres aurait même pu s’offrir un triplé et rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, mais sa frappe s’écrase sur la barre (43e). Entré en jeu à la pause, Marcus Rashford n’a pas marqué cette fois-ci, mais il termine quand même avec une passe décisive avec un centre en retrait pour Dani Olmo (3-0, 63e).

Maintenant, les Barcelonais peuvent se rendre à Paris où Lamine Yamal devrait faire une jolie fête. Qu’il ait le Ballon d’or ou non.

