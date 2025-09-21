S’abonner au mag
Le Barça tranquille face à Getafe

  Barcelone 3-0 Getafe

Buts : Torres (15e et 34e) et Olmo (63e) pour le Barça 

No Yamal, party quand même.

En l’absence de Lamine Yamal, toujours blessé, Ferran Torres a pris les choses en main pour permettre au Barça de passer une soirée paisible face à Getafe (3-0) au stade Johan-Cruyff et ses 6 000 petites places.

Tout s’est joué en première période pour l’international espagnol qui n’a pas perdu de temps pour ouvrir le score à la suite d’une merveille d’action collective qui a vu Raphinha à la transversale, Olmo à la talonnade et Ferran Torres à la conclusion (1-0, 15e). Visiblement pressé d’en finir, l’ancien ailier de Manchester City est à la finition d’un contre éclair sur un service de Raphinha (2-0, 34e). Ferran Torres aurait même pu s’offrir un triplé et rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, mais sa frappe s’écrase sur la barre (43e). Entré en jeu à la pause, Marcus Rashford n’a pas marqué cette fois-ci, mais il termine quand même avec une passe décisive avec un centre en retrait pour Dani Olmo (3-0, 63e).

Maintenant, les Barcelonais peuvent se rendre à Paris où Lamine Yamal devrait faire une jolie fête. Qu’il ait le Ballon d’or ou non.

Après le témoignage d’Alejandro Balde sur des insultes racistes, Javier Tebas demande plus de moyens

