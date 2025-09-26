Avec les blessés, le PSG pourrait intégrer des jeunes contre Auxerre

Les stagiaires de seconde prennent du galon.

Alors que l’infirmerie du PSG se remplit peu à peu (Dembélé, Doué, Neves, Barcola, et maintenant Marquinhos), Luis Enrique a appelé cette semaine cinq jeunes du centre de formation : Martin James (17 ans), Wassim Slama (16 ans), Mathis Jangeal (17 ans), Yanis Khafi (19 ans) et Quentin Ndjantou (18 ans), par ailleurs bloqué par son club pour la Coupe du monde U20.

Une première chez Luis Enrique

Lors de la conférence de presse de veille de match ce vendredi, Luis Enrique a valorisé la présence de ces jeunes pousses, évoluant notamment en Youth League : « Ils ont de la qualité physique, technique. Demain, ils peuvent aider l’équipe et c’est beau. Il y a beaucoup de blessures, mais tu peux compter sur des joueurs du Campus. » Le coach parisien n’avait jamais intégré autant d’éléments du centre de formation, mis à part en préparation estivale ou dans les fins de saison, après avoir remporté le titre.

C’est la fin de cette première journée de Youth League et nos Rouge et Bleu débutent cette aventure de la meilleure des manières ❤️💙 Victoire à la maison 5-1 🔥 ⚽️ Chtai Telamio ⚽️x3 Ndjantou ⚽️ Mounguengue pic.twitter.com/qRvqNEtrVO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 17, 2025

La prochaine fois, c’est au Vélodrome qu’il faudra envoyer ces titis !

