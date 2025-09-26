S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J6
  • PSG-Auxerre

Avec les blessés, le PSG pourrait intégrer des jeunes contre Auxerre

CDB
Avec les blessés, le PSG pourrait intégrer des jeunes contre Auxerre

Les stagiaires de seconde prennent du galon.

Alors que l’infirmerie du PSG se remplit peu à peu (Dembélé, Doué, Neves, Barcola, et maintenant Marquinhos), Luis Enrique a appelé cette semaine cinq jeunes du centre de formation : Martin James (17 ans), Wassim Slama (16 ans), Mathis Jangeal (17 ans), Yanis Khafi (19 ans) et Quentin Ndjantou (18 ans), par ailleurs bloqué par son club pour la Coupe du monde U20.

Une première chez Luis Enrique

Lors de la conférence de presse de veille de match ce vendredi, Luis Enrique a valorisé la présence de ces jeunes pousses, évoluant notamment en Youth League : « Ils ont de la qualité physique, technique. Demain, ils peuvent aider l’équipe et c’est beau. Il y a beaucoup de blessures, mais tu peux compter sur des joueurs du Campus. » Le coach parisien n’avait jamais intégré autant d’éléments du centre de formation, mis à part en préparation estivale ou dans les fins de saison, après avoir remporté le titre.

La prochaine fois, c’est au Vélodrome qu’il faudra envoyer ces titis !

Le prochain PSG-OM se jouera... au Koweït

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!